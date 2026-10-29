Aldo Rendón se pasa de lanza y llama nacos a los que ven TV Azteca

Entretenimiento

Aldo Rendón volvió a generar polémica tras burlarse de TV Azteca y de quienes sintonizan sus canales. Todo sucedió durante una plática con el conductor Capi Pérez en el pódcast ¡Qué le importa!

El drama empezó cuando Capi Pérez mencionó que TV Azteca es su casa, refiriéndose a su camino profesional en la empresa. Aldo Rendón no se quedó callado, reaccionó con burlas y cuestionó la relevancia de la televisora.

Al darse cuenta de que el conductor trabaja en TV Azteca y no en Televisa, como él creía, el estilista soltó que ya se iba porque pensaba que el canal había quebrado. Sin filtros, aseguró que es de nacos ver TV Azteca y que quien lo haga, es naco.

Por su parte, Capi Pérez se tomó el comentario con humor y se definió como el rostro más Azteca de Azteca. Además, defendió a la empresa recordando su lema de Señal con valor.

Aldo Rendón, quien es influencer de moda y estilista mexicano, es conocido por trabajar con celebridades y por sus participaciones en pódcast. También llamó la atención del público por sus reacciones y opiniones durante su paso por La Casa de los Famosos México.

La verdad es que Aldo siempre encuentra la forma de armar el chisme, pero llamar naco a todo un público ya es otro nivel de audacia. ¿Se le pasó la mano o solo es su estilo?