Mariana Ochoa suelta todo sobre su relación, La Casa de los Famosos y su relación con Aldo de Nigris

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Mariana Ochoa habló de los comentarios que surgieron durante su paso por La Casa de los Famosos. Citó el comentario de que no merecía ganar porque salió y volvió, y dijo que ese comentario le jugó en contra todo el tiempo dentro de la casa.

Sobre la dinámica del reality, Mariana compartió su punto de vista sobre la entrada de nuevos integrantes. Mencionó que mucha gente criticó que el formato no fuera cerrado y que se permitiera el ingreso de personas como Alexis Ayala o Gala Montes. Aunque admitió que no conoce a fondo el libro de reglas del formato, considera que el ingreso de nuevos jugadores está mal, aunque reconoció que ha visto temporadas de otros países donde sucede lo mismo, incluso llegando a la final.

Respecto a Gala Montes, Mariana explicó que creía que entraría con todo al programa debido a que ya estaba a la mitad de la temporada y traía información. Comentó que le hubiera gustado que Gala se quedara más tiempo, describiéndola como una chava muy enviadora y destacando que es muy intensa cuando actúa, especialmente con un personaje que llama la diablita. Según Mariana, Gala se desilusionó mucho cuando ya no vio a Flor, a quien admira por el boxeo, y que por ese motivo no se quiso quedar y se fue a las 24 horas. También mencionó que Gala se metió en controversias después de salir al atacar a varios artistas, aunque aclaró que su relación con ella es mínima, limitándose a saludos rápidos.

En un tono más bromista, Mariana reaccionó a la pregunta de si era la sugar mami de Aldo de Nigris. La actriz respondió que, como ya está en sus cuarenta, no se anda con rodeos y que simplemente es como cualquier señora que ve la televisión y chulea a quien está guapo en pantalla. Aseguró que Aldo está muy guapo y bromeó diciendo que, como ambos fueron ganadores, hacen una buena pareja.

La parte más personal llegó cuando habló de su relación con Mauricio. Mariana reveló que regresó con su novio después de una ruptura que la dejó muy triste, al punto de pasar un mes llorando todos los días. Para recuperarse, buscó ocho terapias y un curso de sanación. Explicó que nunca dejó de haber amor, pero que sus circunstancias cambiaron.

Reveló que el proyecto de La Casa de los Famosos casi no sucede. En diciembre, Rosa María la buscó, pero ella rechazó la oferta inicialmente porque no podía dejar a sus hijos solos durante tres meses. Más adelante, el rompimiento con Mauricio fue la gota que derramó el vaso. Mariana dijo que él es muy privado y que ella se sintió incomprendida porque él no quería que participara en el reality.

La actriz fue clara al decirle a Mauricio que él no la mantenía y que le estaba prohibiendo trabajar. Argumentó que el programa lo ve todo México y que participar podía detonar su regreso a las novelas y ayudarla a sacar música. Recordó que Mauricio siempre la ha acompañado: en unos sesenta conciertos la acompañó a la mitad, pagaba su propio boleto de avión y le cargaba la maleta. Mariana concluyó que su relación actual viene desde un lugar mucho más consciente y bonito.