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Los mocasines cafés se han convertido en el calzado más interesante de las tendencias de noviembre. Mientras que lo habitual es elegir siluetas negras, las marcas más relevantes están ofreciendo una variedad enorme de opciones en tonos marrones. Desde el café chocolate hasta el tono nuez, el color es el detalle que define por completo el look cuando se combinan con faldas midi, posicionándose como una pieza fundamental tanto dentro como fuera de las pasarelas de Otoño-Invierno 2026.

Este calzado permite elevar la formalidad de cualquier atuendo o añadir ese toque de color otoñal que usan las personas mejor vestidas. Para lograrlo, existen diversas texturas, opciones atractivas y hasta estampados atrevidos, como el leopardo, que encajan perfecto con la propuesta de la temporada.

Lujo silencioso y elegancia coreana

Para quienes buscan un estilo sofisticado, The Row domina la tendencia del lujo silencioso con modelos cafés de efecto cocodrilo, suela plana y puntera sobria. Este par es la opción ideal para combinar con una falda midi de corte recto en color negro y un suéter rojo de escote en V, creando un estilismo en bloques de color que mantiene la formalidad de la estación.

Por otro lado, la elegancia coreana de Épuré llega con mocasines de punta cuadrada y un tacón discreto. Este diseño es perfecto para sellar looks de oficina, propuestas de lujo silencioso o el estilo de mujer intelectual que tanto gusta en otoño. La combinación recomendada es una falda midi de tablas en color beige de silueta evasé acompañada de un enterizo en tonos marrones.

El toque clásico y el glamour animal print

Los diseños con hebilla ecuestre de Gucci siguen siendo protagonistas. La firma italiana ofrece piezas de ante con suela track en color chocolate que sobresalen en cualquier look, ya sea en atuendos de un solo tono o con mezcla de colores. Para un estilo de bibliotecario, estos zapatos van muy bien con calcetas transparentes negras, falda midi con pinzas y un suéter de cuello de tortuga a tono, complementando el conjunto con un bolso oversize de Gucci o Balenciaga.

Si el objetivo es subir el nivel de glamour, Prada propone modelos de tacón o con estampado animal en tonos marrones. Para lucir chic en compromisos o reuniones especiales, estos mocasines se sugieren con una falda plisada que caiga por debajo de la rodilla y una blusa de lazo, asegurando que todas las miradas se dirijan a los pies.

Estilos náuticos y el giro grunge para las nuevas generaciones

Miu Miu demuestra que los mocasines náuticos no son exclusivos del calor o de estéticas marinas, sino que funcionan perfecto en otoño. Los modelos de ante color nuez se pueden integrar en atuendos otoñales usando una falda midi de piel y una camisa de botones beige, ya sea llevándolos al natural o con calcetas de abuelo.

Finalmente, para las nuevas generaciones que buscan un toque moderno y atrevido, la tendencia son los mocasines track o chunky en color café. Este estilo, que rompe con lo tradicional, se encuentra en marcas como Zara, Mango o Dr. Martens. Para lograr un look elegante pero grunge, la recomendación es combinarlos con una falda midi de tejido vaquero azul crudo y una blusa transparente con motivo floral o estampado gráfico.

La verdad es que el café tiene mil matices y cualquiera de estos pares hace que una falda midi pase de ser básica a verse planeada. ¿Te atreves con el estampado de leopardo o te quedas en lo seguro con el ante?