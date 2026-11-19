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Leonardo Aguilar se apoderó del escenario en el primer día del Multiverso Nestlé "El Festival" 2026, celebrado en el Estadio Alfredo Harp Helú. El cantante llegó con todo el porte del traje de charro y una agrupación de primer nivel para demostrar que el legado musical de su familia sigue más vivo que nunca.

Con una voz potente y un carisma que contagió a todo el público, Leonardo interpretó sus éxitos más grandes y algunos clásicos de la música ranchera. La presentación fue un homenaje vibrante a la tradición mexicana en la primera noche de este evento organizado por EXA FM y La Mejor, logrando que la gente se pusiera de pie para ovacionarlo.

Su presentación mostró que el legado musical de su familia continúa evolucionando con fuerza.