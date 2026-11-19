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Karol G terminó su serie de conciertos en la Ciudad de México con un cierre espectacular el 17 de noviembre en el Estadio GNP Seguros. Para darle el toque final a su visita, la colombiana invitó al escenario a Paulina Rubio, con quien interpretó varios duetos.

Este show llegó después de que la cantante tuviera que posponer su presentación del domingo por motivos de salud, pero la espera valió la pena para los fans que fueron a cantar todos sus éxitos. La visita de Karol G a la capital como parte de su gira Viajando por el Mundo Tropitour estuvo llena de estrellas, ya que en sus tres presentaciones también contó con la compañía de Thalía y Belinda.

Sinceramente, juntar a tres iconos del pop latino en una misma serie de shows es un movimiento maestro. ¿Cuál de los tres invitados creen que tuvo la mejor química con la Bichota?