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Cinthia Aparicio decidió soltar la sopa y confirmó que ya tiene un nuevo romance en su vida. A siete meses de haber hecho público su divorcio de Alexis Ayala, la actriz reveló que está viviendo una etapa llena de ilusión y que decidió darse una oportunidad en el amor.

En una entrevista para el programa Hoy, Cinthia se veía radiante y contó que se encuentra en paz, disfrutando y conociendo a una persona muy especial en su día a día. Dijo que está muy feliz con este nuevo comienzo.

La neta, qué bueno que se esté dando tiempo para sí misma y que esté disfrutando la vida sin presiones. ¡Eso es saber cerrar ciclos con estilo! ¿Ustedes creen que pronto revele quién es el afortunado?