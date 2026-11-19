Cinthia Aparicio ya tiene nuevo amor tras su divorcio de Alexis Ayala
Cinthia Aparicio decidió soltar la sopa y confirmó que ya tiene un nuevo romance en su vida. A siete meses de haber hecho público su divorcio de Alexis Ayala, la actriz reveló que está viviendo una etapa llena de ilusión y que decidió darse una oportunidad en el amor.
En una entrevista para el programa Hoy, Cinthia se veía radiante y contó que se encuentra en paz, disfrutando y conociendo a una persona muy especial en su día a día. Dijo que está muy feliz con este nuevo comienzo.
La neta, qué bueno que se esté dando tiempo para sí misma y que esté disfrutando la vida sin presiones. ¡Eso es saber cerrar ciclos con estilo! ¿Ustedes creen que pronto revele quién es el afortunado?
Con información de fuentes públicas, Wikipedia, YouTube, Instagram y TikTok.