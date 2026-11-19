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Julio Camejo ganó por tercera vez el rol de Capataz en La Granja VIP y con ello el control total de las comodidades. Esta vez no será el público quien elija a su acompañante: tiene la libertad de invitar a quien quiera por una noche en la Habitación del Capataz, aunque todavía no ha llevado a nadie.

Todo empezó porque Julio quería invitar a Manelyk, pero el plan se cayó. Ante el rechazo, el actor puso la vista en Kevyn Contreras, quien es uno de sus aliados más cercanos en la competencia. Lo que él quiso presentar como un gesto de amistad, para otros fue simplemente un consuelo porque no le quedó de otra.

Bebeshita no se guardó su opinión y está convencida de que Julio solo buscó al Bicolor porque fue rechazado primero. Por su parte, Kunno confirmó que el actor también le había hecho la misma propuesta a él, pero como no llegaron a un acuerdo, terminó eligiendo al comediante.

El chisme subió de tono con Daniela Alexis, quien mencionó que Manelyk ya le contó que fue tratada como plato de segunda mesa, pues Julio le propuso unos vinitos pero terminó siendo el mal tercio. Además, Daniela Alexis ha insistido en lo mucho que le incomoda no poder pasar un rato a solas con Kevyn porque Camejo todo el tiempo quiere estar con él.

La primera vez que fue Capataz eligió a Kunno para disfrutar la habitación, alegando que alguien muy querido le pidió que se llevaran bien. Sin embargo, la segunda vez el público mandó nuevamente a Kunno, pero las cosas se salieron de control porque ya se llevaban mal y el tiktoker hizo de todo para fastidiarlo.

La neta es que Julio no sabe elegir compañía o tiene una suerte increíblemente mala para los vinitos. ¿Ustedes creen que Kevyn se dio cuenta de que fue el plan B o se lo tragó completo?