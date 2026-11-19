Entretenimiento

La era de los contratos de exclusividad en la televisión mexicana llegó a su fin y con ella la estabilidad de muchos protagonistas. El cambio en los formatos de producción y los nuevos criterios de selección, donde ahora importa más cuántos seguidores tienes en redes sociales que tu trayectoria profesional, empujaron a varios actores que dominaron la pantalla entre 1990 y 2010 a buscarse la vida fuera de los foros de San Ángel y del Ajusco.

Este giro laboral obligó a los intérpretes a reconfigurarse económicamente. Ante la falta de proyectos regulares, muchos trasladaron su actividad a sectores totalmente ajenos al arte, como el comercio minorista, el ramo agropecuario y hasta la administración eclesiástica, repartiéndose entre México y Estados Unidos.

Caldo de huesos y retiros espirituales

Sergio Basáñez es uno de los ejemplos más curiosos. El veracruzano, que fue la cara de melodramas muy queridos como Amor en custodia y Cuando seas mía, vio cómo su presencia en televisión bajaba debido a la cancelación de proyectos continuos y a que ahora las audiciones se basan en métricas digitales. Para no quedarse cruzado de brazos, fundó junto a socios la empresa Baak Bone Broth.

Su negocio se especializa en caldo de huesos empaquetado, un producto que requiere más de 30 horas de cocción para concentrar nutrientes que ayudan a la salud digestiva y articular. Basáñez no se quedó solo en la oficina; empezó a vender personalmente en módulos de bazares y ferias de emprendimiento en la Ciudad de México, donde atendía a los clientes y usaba sus redes sociales para explicar los beneficios del producto. Con el tiempo, logró que su marca llegara a portales digitales y cadenas de clubes de precios, vendiendo la caja de 28 piezas en 899 pesos. Incluso lanzó una línea para mascotas que ya se distribuye en tiendas de autoservicio.

Por otro lado, Valentino Lanús decidió cambiar la adrenalina de los sets por la paz de la selva. El protagonista de Las tontas no van al cielo y Primer amor... a 1000 x hora pausó su carrera justo cuando estaba en el punto más alto de demanda para mudarse a la Riviera Maya.

Lanús pasó seis años alejado del medio artístico en Quintana Roo, donde se formó como instructor de disciplinas holísticas y meditación, profundizando en la medicina tradicional. Durante ese tiempo, el actor enfrentó y superó un cáncer intestinal. Basándose en los tratamientos de bienestar que él mismo siguió, creó el proyecto Mei Sei Mei, donde ahora imparte retiros guiados y talleres de preparación energética. Aunque en 2024 volvió a encabezar una producción televisiva, dejó claro que no piensa regresar a la dinámica de grabación habitual porque el ritmo de trabajo y los contenidos ya no encajan con sus prioridades familiares.

De la pantalla a la administración y el campo

Imanol Landeta, recordado desde niño por El niño que vino del mar y más tarde por Clase 406, tomó una decisión drástica en 2009 al retirarse definitivamente de las telenovelas. Según confirmó su padre, el cambio en los estereotipos físicos de los elencos influyó en su salida, ya que la calvicie temprana del actor limitó las oportunidades de personajes bajo los esquemas tradicionales de las televisoras.

En lugar de pelear contra el sistema, Landeta se fue a estudiar la licenciatura en Administración de Empresas. Con su título en mano, montó compañías de compraventa de motocicletas y empezó a invertir en el sector agropecuario y en la producción de pintura artística. Logró que su solvencia técnica en los negocios sustituyera la dependencia del medio artístico, manteniéndose lejos de los reflectores, salvo por algunas apariciones esporádicas en programas de concursos, priorizando su vida empresarial y la crianza.

El camino hacia la fe

Para otros, la salida de la televisión no fue por dinero o salud, sino por convicciones religiosas. José Ángel Llamas, quien protagonizó éxitos como Amor descarado y Nada personal, puso fin a su carrera profesional en 2011 después de pasar por una etapa de desgaste anímico.

Llamas se mudó con su familia a Florida para integrarse a la comunidad cristiana. En la iglesia Calvary Chapel Fort Lauderdale empezó a asumir responsabilidades comunitarias hasta que en 2020 fue nombrado formalmente como pastor asistente del ministerio hispano.

Un camino muy parecido fue el de Flavio César, figura central de Confidente de secundaria y Agujetas de color de rosa. Él detuvo el lanzamiento de sus discos de pop comercial a finales de los noventa para enfocarse en su formación eclesiástica. Ahora es pastor en la ciudad de Monterrey, donde lidera actividades de predicación y solo produce música de alabanza, cerrando cualquier puerta a un posible regreso a la ficción televisiva. Honestamente, pasar de ser el galán que todas querían a ser el pastor de la congregación es un giro de trama que ni la mejor novela podría escribir.