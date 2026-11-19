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José Eduardo Derbez parece estar listo para dar vuelta a la página tras su separación de Paola Dalay. Mientras la influencer confirmó que se está dando una nueva oportunidad en el amor con un joven futbolista, el actor empezó a despertar sospechas por su cercanía con la DJ Mariana Bo.

Aunque no han soltado una confirmación oficial, los dos se han dejado ver en redes sociales disfrutando de varias salidas de fiesta. Incluso se fueron juntos a un campo de tiro, un plan que José Eduardo solía hacer con su exnovia, lo que ha derivado en rumores de un posible romance.

Por su parte, Mariana Bo dejó claro que no descarta tener un noviazgo con el actor. Sus historias de Instagram han mostrado vistazos de sus salidas.

¿Será que el campo de tiro es el nuevo lugar favorito de las parejas o solo es coincidencia?