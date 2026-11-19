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Fátima Bosch está lista para entregar su corona en Miss Universe 2026 y, como siempre, nos dejó impactadas con su estilo. Esta vez el centro de atención es su manicure, que se aleja por completo de la pedrería, los colores intensos o las decoraciones súper elaboradas.

La mexicana apostó por una estética sencilla y sofisticada, ideal para quienes quieren renovar sus uñas en estos últimos meses del año. Es el típico diseño que combina con cualquier outfit y funciona igual de bien para un evento especial que para el día a día.

La verdad es que ese toque clean nunca pasa de moda y demuestra que no hace falta saturar el look para destacar. Si no sabías qué pedir en tu próxima cita, el estilo de Fátima es la inspiración perfecta.

¿Se atreven a dejar ir los colores fuertes y pasarse al modo minimalista?