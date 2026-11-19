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El apellido Slim tiene un peso propio en el ámbito empresarial mexicano, pero la presencia de la familia en los principales negocios del país no se concentra en una sola persona. El ranking de Los 100 empresarios más importantes de México 2026, elaborado por Expansión, incluyó a cinco integrantes de la familia, con presencia en telecomunicaciones, finanzas, infraestructura y medios.

Carlos Slim Helú es un empresario mexicano conocido por su habilidad para transformar empresas en decadencia en compañías sanas y rentables. Según el ranking anual de Forbes, en 2023 era el decimocuarto hombre más rico del mundo, con un patrimonio de 102 mil millones de dólares.

El liderazgo de Carlos Slim Helú

Carlos Slim Helú se mantiene firme en la primera posición del ranking a sus 86 años. El ingeniero egresado de la UNAM ha construido una trayectoria que toca sectores clave como la minería, la construcción, la infraestructura y las telecomunicaciones. Actualmente, conserva los puestos de presidente honorario y vitalicio de Grupo Carso y América Móvil, además de presidir CICSA y Minera Frisco.

El impacto económico de estas compañías es masivo, ya que reportan ventas que superan los 1.17 billones de pesos y generan más de 267 mil empleos. Además de estas presidencias, Slim Helú sigue activo participando en organismos empresariales y diversos consejos de administración.

La siguiente generación al mando

El relevo generacional ya es un hecho y se nota en los puestos más altos de la lista. Carlos Slim Domit, de 59 años, ocupa el segundo lugar del ranking. El administrador de empresas por la Universidad Anáhuac se ha enfocado en dirigir los negocios de telecomunicaciones y otras firmas del grupo. Como presidente de Grupo Carso y América Móvil, lidera dos entidades que suman ventas superiores a un billón de pesos y dan empleo a más de 384 mil personas, asegurando la continuidad de la estructura que creó su padre.

Por otro lado, Patrick Slim Domit, de 57 años y también egresado de la Universidad Anáhuac, escaló una posición respecto al año anterior para ubicarse en el quinto lugar. Su trabajo se concentra en la vicepresidencia de Grupo Carso y América Móvil, aunque también preside Grupo Telvista.

Marco Antonio Slim Domit, quien también estudió Administración de Empresas en la Anáhuac, ocupa el puesto 29, bajando desde la posición 24 de la edición pasada. Él es el encargado de las operaciones de infraestructura y finanzas de la familia, presidiendo IDEAL y Grupo Financiero Inbursa. Estas dos compañías suman ventas mayores a 174 mil millones de pesos y emplean a más de 7 mil 200 personas. Además, se desempeña como consejero patrimonial de Grupo Carso.

El integrante por matrimonio

La influencia de la familia no se limita a la línea sanguínea directa, y el ejemplo claro es Arturo Elías Ayub, quien entró al círculo familiar por matrimonio con una de las hijas de Carlos Slim Helú. Elías Ayub, administrador de empresas por la Universidad Anáhuac, subió considerablemente en el ranking, pasando del puesto 44 el año pasado al lugar 30 en 2026.

Su camino empresarial ha estado más ligado a los medios y las telecomunicaciones. Actualmente preside Sitios Latinoamérica, empresa que reporta ventas de 13 mil 832 millones de pesos y cuenta con 281 trabajadores. Al igual que Marco Antonio, también participa como consejero patrimonial de Grupo Financiero Inbursa y Grupo Carso, además de formar parte de otros consejos corporativos.

La distribución de estos cinco nombres en la lista de 2026 deja claro que el grupo familiar tiene el control de sectores estratégicos. Mientras Carlos Slim Helú sigue en la cima, sus hijos y su yerno ya operan las piezas clave del conglomerado, repartiéndose las responsabilidades para que el imperio no se detenga.