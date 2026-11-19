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El recorrido por Leonida en GTA 6 va a tener un soundtrack masivo. El juego incluye 22 estaciones de radio, la cantidad más grande que Rockstar ha metido en cualquier título de Grand Theft Auto hasta ahora. Los géneros están súper variados: desde pop, rap y metal, hasta salsa, jazz, música clásica y country.

Lo mejor es que no solo las escuchas mientras manejas, porque algunas estaciones también se podrán reproducir desde el teléfono del personaje. Para darle más personalidad, Rockstar incluyó seis estaciones con conductores famosos.

En la lista de nombres destacados aparecen Bad Bunny, Robyn, Trick Daddy, Trina, Burna Boy, Morgan Wallen, Lana Del Rey y los integrantes de Slayer, Kerry King y Tom Araya. Hay emisoras que regresan con nombres ya conocidos de juegos anteriores y otras que debutan con propuestas totalmente nuevas.

Con tanta variedad, la selección musical busca reflejar la diversidad cultural de Leonida, así que habrá estaciones dedicadas específicamente a sonidos latinos, africanos y estadounidenses.

Sinceramente, con 22 opciones, cambiar la estación mientras exploras Vice City y sus alrededores se va a volver un deporte nacional. ¿Cuál creen que sea la primera que pondrán al empezar el juego?