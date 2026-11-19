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Carla Estrada, la productora detrás de la serie Ellas soy yo, se pronunció sobre la nueva ola de polémica que envuelve a Gloria Trevi y Sergio Andrade en 2026. Al ser cuestionada sobre el conflicto actual, la realizadora dejó claro que su postura no es jurídica, sino humana, enfocándose en el dolor de quienes estuvieron involucradas en esa historia.

Un llamado a la reconciliación

Estrada fue directa al decir que considera a todas las mujeres relacionadas con este caso como víctimas, describiéndolas como chicas que han pasado por un sufrimiento muy fuerte. Más allá de quién tenga la razón legal, la productora manifestó su deseo de que las diferencias queden en el pasado para que cada una de ellas pueda finalmente reconstruir su vida.

La productora fue más allá y sugirió que lo ideal sería que estas mujeres pudieran encontrar un punto de entendimiento. De hecho, expresó que ojalá pudieran descansar en paz mientras están vivas, logrando ser felices y, según su visión, llegando al punto de convertirse en amigas.

El libro que encendió la chispa

El detonante de este nuevo ruido mediático es el libro Todo a la luz, escrito por Karla de la Cuesta. En esta publicación, se reconstruyen aspectos del caso y se abordan las experiencias personales de la autora, lo que ha generado diferencias en torno a su publicación.

La disputa ha escalado a un plano legal debido al uso del nombre y la imagen de Gloria Trevi en la obra. El asunto llegó incluso al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), abriendo un debate sobre dónde termina el derecho a la propia imagen y dónde empieza la libertad de expresión. Ante esto, Carla Estrada prefirió no mojarse en el terreno legal, argumentando que no es abogada y que no cuenta con los conocimientos necesarios para emitir una opinión técnica sobre el pleito.

El éxito de Gloria frente al olvido de otras

Durante la entrevista, Estrada también tocó el tema de la posición actual de Gloria Trevi en la industria musical. Admitió que es una realidad que la cantante se encuentra en la cima del éxito, describiéndola como una gran estrella con un talento inmenso que sigue llenando recintos.

Sin embargo, la productora aprovechó para señalar que las otras mujeres involucradas en la historia también poseen cualidades y capacidades que merecen ser reconocidas. Según Estrada, la diferencia es que probablemente no tuvieron la misma suerte que Trevi para alcanzar ese nivel de fama.

Para cerrar, la realizadora compartió que desea de todo corazón que cada una de las implicadas logre realizarse y encontrar la felicidad, y deseando que algún día puedan perdonar y agradecer lo que la vida les ha dado.

Carla Estrada es una de las productoras más importantes de la televisión mexicana, conocida por éxitos como Amor real, El privilegio de amar y Lazos de amor. En 2023 produjo Ellas soy yo, Gloria Trevi, una bioserie que abordó diferentes etapas de la vida de la cantante.