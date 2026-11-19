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La tensión subió de nivel en La Granja VIP el miércoles 18 de noviembre durante la Asamblea. Mario "Mono" Osuna no se anduvo con rodeos y nominó a Niurka Marcos con dos puntos, confesándole que la ve como una jugadora muy fuerte en la competencia.

Resulta que el plan original era ir con todo contra Julio Camejo, pero el Mono admitió que la estrategia cambió porque Julio tenía la inmunidad del Capataz y no había forma de tocarlo. Así que, ante la imposibilidad de sacar al actor, Niurka se convirtió en el objetivo principal.

Para cerrar el círculo, el Mono lanzó su último voto contra Ivonne Montero, justificando que ella es la única persona a la que siente que puede tirar en este momento del juego. Vaya drama, el Mono ya marcó territorio y ahora Niurka e Ivonne están en la cuerda floja.

¿Creen que Niurka logre sobrevivir a esta nominación o ya es su hora de empacar?