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Yannick Strickler y su esposo Manuel Alonso celebraron el bautizo de su segundo hijo, Marcelo, en una fiesta donde se reunieron las familias de ambos padres.

El evento quedó registrado en fotografías publicadas por la revista Imágenes, que se presenta como "La número 1 de Chihuahua". Entre los asistentes destacó el actor René Strickler, papá de Yannick, quien se ve especialmente orgulloso como abuelo con su segundo nieto.

En redes sociales, la foto que más llamó la atención es la donde aparecen los dos papás: Yannick cargando al bebé Marcelo y Manuel en brazos a Alonso, quien mira a la cámara con un gesto encantador. Yannick reaccionó a la publicación con tres corazones rojos y un breve mensaje de alegría.

¿Habrá fiesta temática para el próximo? Porque con este nivel de ternura, ya queremos ver el álbum completo.