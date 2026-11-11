Levon Hawke se lanza al estrellato con Anthony Hopkins

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Levon Hawke tiene 24 años y acaba de conseguir el papel que podría cambiar su carrera. El actor ha sido fichado para protagonizar Twenty-Seven, un drama escrito y dirigido por Gregory Caruso donde compartirá pantalla con la leyenda Anthony Hopkins.

En la trama, Levon interpretará a un aspirante a guionista de 27 años con trastorno obsesivo-compulsivo. Su personaje entabla una relación de mentoría con un profesor de teatro y ex actor de televisión de 80 años que lucha contra la enfermedad de Parkinson. Según Caruso, la película trata sobre la incertidumbre de envejecer y la sensación de estar atrapado entre el presente y el lugar donde uno quiere estar.

Aunque este es su primer papel protagónico, Levon no es un improvisado. Ya ha trabajado en papeles secundarios en producciones como Blink Twice, Marty Supreme y The Thicket, y próximamente en Peaked. También apareció en Wildcat, película dirigida por su padre, Ethan Hawke, y protagonizada por su hermana, Maya Hawke. En televisión, estuvo en The Crowded Room y ya se confirmó que estará en la segunda temporada de Mr. & Mrs. Smith.

Es posible que tenga que enfrentarse a la etiqueta de nepo baby. Al ser hijo de dos pesos pesados de Hollywood como Ethan Hawke y Uma Thurman, Levon entrará directo en la conversación sobre los nepo babies. Su hermana Maya ya pasó por ahí y ha admitido públicamente que es consciente de su suerte por venir de un entorno privilegiado, asegurando que no hay nada escandaloso en recibir burlas por ello.

Honestamente, con ese árbol genealógico y un debut junto a Hopkins, el camino está pavimentado. Solo falta ver si tiene el talento para sostener la mirada frente a semejante leyenda o si solo será el hijo de.

¿Creen que logre salir de la sombra de sus papás?