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Si buscas algo que te vuele la cabeza con viajes en el tiempo, tienes que echarle un ojo a El efecto mariposa. Esta cinta, protagonizada por Ashton Kutcher, se lanzó hace 22 años y se enfoca en las consecuencias de alterar el tiempo.

La historia sigue a Evan Treborn, un joven de 20 años con un pasado lleno de traumas y abusos que descubre que puede proyectar su conciencia hacia el pasado. Esto le permite ocupar la mente de su yo más joven y tomar decisiones distintas para cambiar su vida y la de sus amigos.

Lo interesante es que no es la típica historia con final feliz. En esta peli, cada decisión genera un cambio radical en el presente, y muchas veces el resultado es mucho más oscuro que la realidad original. Básicamente, intentar mejorar el presente termina causando futuros cada vez peores.

Un dato curioso es que se grabaron cuatro finales diferentes. Aunque en su momento la crítica la destrozó —en Rotten Tomatoes solo tuvo un 35% de aprobación—, el público fue mucho más generoso y le dio un 81%.

Esa diferencia hizo que con el tiempo se convirtiera en una película de culto. Si no la has visto o quieres repetirla, ya está disponible en streaming y sin costo adicional en Netflix y HBO Max.

La neta, ¿quién no ha querido regresar al pasado para arreglar un error, aunque termine siendo un desastre peor? Cuéntanos si ya la viste y cuál de los finales te dejó más picado.