Entretenimiento

José Eduardo Derbez y Mariana BO tuvieron una cita en un restaurante de la Ciudad de México y, según versiones presentadas en un programa de entretenimiento, el actor habría abandonado el lugar por la cocina para evitar a la prensa, mientras la DJ habló ante las cámaras.

El encuentro fue captado por las cámaras de un programa de entretenimiento que siguió a la productora musical desde su llegada al establecimiento. Aunque se registró la entrada de Derbez al mismo lugar, el actor no apareció junto a Mariana BO al finalizar la comida. Una encargada del restaurante habría dicho al programa que el actor decidió salir por una zona de cocina, una versión que no ha sido confirmada por él.

José Eduardo Derbez es un actor mexicano e hijo de Victoria Ruffo. Por su parte, Mariana BO es una DJ y productora musical que suele trabajar en Europa y Asia. Ella confirmó que tenía una cita con el actor un día antes de viajar y admitió que ambos se encuentran en una etapa de conocimiento, aunque aclaró que todavía no tienen un noviazgo formal.

Una cita entre el día y la noche

Durante la entrevista con la prensa, Mariana BO se mostró súper relajada y dejó claro que los chismes de redes sociales no afectan sus planes ni su rutina profesional. Comentó que le da igual todo lo que se diga sobre escándalos y que prefiere enfocarse en su trabajo.

La DJ también bromeó sobre las diferencias en sus estilos de vida. Mientras ella viaja constantemente por sus presentaciones, describió a Derbez como alguien mucho más apegado a su hogar, asegurando que él sabe bien a lo que se mete. Entre risas, incluso soltó que quiere convertir al actor en vampiro, haciendo referencia a su afinidad con la música electrónica y los ambientes nocturnos. Al respecto, mencionó que el actor tiene un ataúd como parte de la decoración de su casa, aunque no dio más detalles sobre eso.

¿Salió mal la jugada de la cocina?

La versión de que Derbez salió por la cocina generó comentarios entre los conductores del programa que registró la salida. Se señaló que esta actitud pudo haber resultado incómoda para Mariana BO. Incluso surgió la versión de que la DJ estaría reconsiderando si le conviene seguir con este acercamiento romántico, aunque ella no confirmó este punto frente a las cámaras.

Este acercamiento ocurre después de que circularan fotos de ambos en un campo de tiro y una noche de fiesta. Además, Mariana BO había compartido en sus historias de Instagram un ramo de rosas rojas que atribuyó al actor, describiéndolo como una persona caballerosa y detallista. Según la DJ, se conocen desde hace aproximadamente un año y medio, pero que empezaron a salir recientemente.

Polémicas y declaraciones de Romina Marcos

El drama no terminó en el restaurante. En el mismo programa de entretenimiento, se retomaron declaraciones de Romina Marcos, hija de Niurka Marcos. Romina afirmó que dentro de la comunidad lésbica es conocido que a Mariana BO le gustan las mujeres. Hasta ahora, la DJ no ha respondido públicamente a estas afirmaciones.

También se recordaron versiones sobre una supuesta relación sentimental previa entre Mariana BO y Karime Pindter. Se mencionó que en marzo de 2025, Karime habló sobre una relación con una mujer que terminó en malos términos. En aquel entonces, se reportó que Mariana BO respondió que la situación había sido distinta y que Karime le enviaba regalos y flores. Durante su encuentro con la prensa afuera del restaurante, la DJ no abordó ninguno de estos temas.

Al final, los conductores se preguntaron si esto es una relación real o simplemente una amistad que se volvió tema de conversación debido a la separación del actor y Paola Dalay. Por ahora, solo se confirma que hubo una comida, y las versiones sobre la salida por la cocina siguen sin confirmarse.