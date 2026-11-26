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Ninel Conde volvió a encender las redes sociales al compartir imágenes de su entrenamiento con un outfit bastante ajustado. La artista presumió que para ir al gimnasio busca el equilibrio entre la comodidad y el estilo, capturando la atención de sus más de seis millones de seguidores en Instagram.

En sus historias más recientes, la mexicana se tomó una foto en el elevador luciendo un top corto de manga larga en color verde, ceñido al cuerpo y con un escote pronunciado con efecto fruncido. Complementó el look con unos leggings de cintura alta en color verde lima que resaltaron su silueta.

La cantante no solo presume el outfit, sino que también comparte videos de sus sesiones de ejercicio. Ha contado que se enfoca principalmente en trabajar pierna, glúteo y abdomen, detallando incluso cuántas repeticiones hace de cada movimiento para tonificar y ganar músculo.

Además de sus rutinas, Ninel ha generado conversación en los últimos meses por sus cambios de imagen, específicamente por sus ojos claros y su cabello rubio, transformaciones y tratamientos estéticos que ella misma ha compartido.

La actriz, quien nació el 29 de septiembre de 1976 y celebró sus 50 años en 2026, tiene una trayectoria de varias décadas en el entretenimiento. Es recordada por su carrera musical y por participar en telenovelas como Rebelde, Fuego en la sangre y Mar de amor.

Honestamente, Ninel siempre ha sabido cómo mantener el ojo público sobre ella, y este look verde lima definitivamente cumple la misión. ¿Será que nos comparte la rutina completa o solo el outfit?