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El cottage cheese es la opción ideal cuando buscas un snack rápido y cargado de proteína, pero hay un problema común: a veces no es suficiente para calmar el hambre por mucho tiempo. Para evitar que el hambre regrese rápido, la clave no es dejar el queso, sino complementar la proteína con fibra, carbohidratos complejos y grasas saludables. Esta combinación hace que cualquier comida o snack sea mucho más completo y saciante.

Como el cottage cheese ya tiene mucha proteína, añadirle diferentes ingredientes ayuda a mejorar el sabor, la textura y a darle variedad al menú. Hay opciones que van desde frutas y frutos secos hasta aguacate y pan integral, así no tienes que comer siempre lo mismo.

Opciones dulces y frescas

Si buscas algo dulce, los frutos rojos como fresas, arándanos o frambuesas son la mejor opción para transformar el queso en un snack refrescante. Las frutas aportan fibra y volumen, además de dar un dulzor natural sin necesidad de llenar el plato de azúcar. Para que quede más interesante, se puede poner el cottage cheese en un bowl, añadir las frutas elegidas y unas semillas de chía. Si se desea un toque extra, se puede agregar una pequeña cantidad de miel.

Otra combinación que quizá no sea la primera que se te ocurra, pero que queda muy bien, son las cerezas. Estas aportan fibra, volumen y un dulzor natural. La idea es poner cerezas frescas sobre el queso y añadir un poco de granola para darle una textura crujiente. Es una opción sencilla tanto para el desayuno como para un snack de la tarde.

Alternativas saladas y nutritivas

Para quienes prefieren lo salado, una excelente opción es usar el cottage cheese como untable sobre una rebanada de pan integral. El pan integral aporta la fibra y los carbohidratos complejos que, combinados con la proteína del queso, crean un alimento mucho más integral. Para darle sabor, se puede usar pepino y unas gotas de aceite de oliva.

El aguacate es otro aliado fundamental si quieres convertir el queso en una comida salada más rica. Este aporta fibra y grasas monoinsaturadas, y su textura cremosa encaja perfecto con el cottage cheese. Se puede hacer de dos formas: machacando el aguacate y mezclándolo con el queso, o sirviéndolo en rebanadas encima. Para darle el toque final, se recomienda añadir un poco de pimienta y, si te gusta, sazonador tipo everything bagel. Para que la comida sea todavía más completa, se puede agregar un huevo.

El toque de los frutos secos y el contraste

Para los que aman mezclar lo dulce con lo salado, los frutos secos son la clave. Las almendras, las nueces o un poco de mantequilla de maní añaden grasas saludables, más proteína y una textura distinta. Un snack rápido consiste en poner el cottage cheese en un bowl con plátano y algunas nueces.

Otra variante es mezclar la mantequilla de maní directamente con el queso y añadir unos trozos de chocolate negro. El objetivo es dejar de ver el cottage cheese como un alimento que debe comerse siempre de la misma forma. Al jugar con frutas, verduras, semillas o pan integral, el snack se vuelve adaptable a lo que tengas ganas de comer en cada momento.

La verdad es que el queso cottage no tiene por qué ser aburrido si dejas de comerlo solo. ¿Te animas a probar la versión con chocolate o eres más de lo salado con aguacate?