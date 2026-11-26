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Salió la Bebeshita de La Granja VIP y no se fue calladita. Daniela Alexis dejó claro que no quiere volver a ver a Kevyn Contreras, mejor conocido como Bicolor, por el trato que recibió durante el reality de TV Azteca, pero le lanzó una frase que encendió todas las alarmas: te veo en nueve meses.

Para rematar, la creadora de contenido confesó que ha tenido náuseas y mareos, lo que básicamente es la señal universal de un posible embarazo. Según sus palabras, el comediante es "un asco de persona" y nunca hizo nada por ella, "ni afuera, ni adentro", pero que terminó cambiándole la vida.

El regiomontano de 30 años ya tiene seis hijos con tres mujeres distintas. Tiene tres con Sandra González, con quien estuvo diez años; gemelas con Naomy Villarreal, aunque el matrimonio duró solo unos meses; y otra hija con una pareja que prefiere mantener en secreto.

Sobre su trayectoria, Bicolor empezó en eventos locales de Nuevo León y luego saltó a la televisión pública de su estado. Gracias a su carisma, terminó abriendo shows para Brincos Dieras y Zagar. Aunque inició su canal de YouTube a los 15 años, tras aparecer en programas como Parodiando se hizo popular en redes sociales y hoy suma más de un millón de seguidores en TikTok.

El romance entre ambos fue fugaz y estuvo marcado por conflictos durante el reality. Por ahora, la frase de la Bebeshita solo apunta a un posible embarazo.