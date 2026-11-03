Ángela Aguilar y Christian Nodal: el video de Halloween que nadie pidió y que todos criticaron

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Ángela Aguilar y Christian Nodal volvieron a meterse en problemas con el internet. Esta vez, el motivo fue un video donde aparecen decorando calabazas de Halloween, un contenido que, lejos de verse romántico, terminó provocando que los usuarios de redes sociales los tundieran por mostrar actitudes que se sienten totalmente fingidas.

En el clip, la dinámica entre ambos llamó la atención de mala manera. Ángela tomó el mando absoluto de la actividad, guiando a su esposo en cada paso del proceso. La cantante le indicó qué herramientas debía utilizar y la forma correcta de cortar la calabaza, mientras Nodal se limitaba a responder con bromas sobre el diseño que estaba intentando crear.

Una dinámica que no convenció

El video comenzó con Nodal preguntando qué debían hacer primero para empezar el proceso. La respuesta de Ángela fue un seco espérate, antes de mandarlo a tomar un cuchillo. Después, ella le preguntó qué diseño planeaba tallar; Nodal contestó que quería hacer una cara bien tenebrosa, soltando una risa que él mismo calificó como malévola. Cuando Nodal dijo que su calabaza era un diamante, Ángela le respondió sin rodeos que estaba horrible.

Uno de los momentos que más ruido hizo en TikTok fue cuando Ángela observó a Nodal trabajar y le comentó que se veía muy masculino en ese instante, soltando una risa mientras decía ufff. Para muchos internautas, este tipo de comentarios y la búsqueda constante de cercanía física, como cuando Ángela se acercó a olerlo y besarlo en la cara, resultaron incómodos y fuera de lugar.

La pareja también tuvo un intercambio confuso sobre las semillas de la calabaza. Nodal preguntó qué eran las pepitas, a lo que Ángela reaccionó cuestionando cómo era posible que no supiera qué eran. Nodal intentó salvar la situación con un chiste diciendo que una pepita era ella. Más adelante, Ángela le ofreció probar las semillas tostadas asegurando que eran deliciosas, pero Nodal reaccionó con una arcada frente a la cámara y admitió que no le gusta la calabaza.

El veredicto de TikTok

Como era de esperarse, TikTok no perdonó. La sección de comentarios se llenó de críticas sobre la autenticidad de la relación. Muchos usuarios aseguraron que no los soportan juntos y que todo el video se veía actuado. Algunos fueron más directos y sugirieron que la pareja simplemente graba videos para que parezca que se aman, afirmando que ellos juran que la gente les cree el cuento.

Hubo quienes señalaron la falta de contenido familiar, recordando que Nodal tiene una hija con su expareja, Cazzu, y que no hay fotos de ella en estas publicaciones. Incluso surgieron comparaciones cómicas con la cultura popular, donde un usuario mencionó que la dinámica de control que Ángela ejerció sobre Nodal le recordó a la relación entre Chespirito y Doña Florinda.

Un romance bajo la lupa

Christian Nodal, cantante y compositor mexicano conocido por su éxito Adeus amor, y Ángela Aguilar, cantante de mariachi e hija de Pepe Aguilar, han vivido bajo un escrutinio constante desde que hicieron pública su relación. El romance ha sido especialmente cuestionado debido a que inició poco tiempo después de que Nodal terminara su relación con Cazzu, con quien tiene una hija nacida en septiembre de 2023.

Este video de las calabazas es solo un episodio más de una serie de publicaciones festivas, como sus fotos de la ofrenda de Día de Muertos, que han generado reacciones divididas en Instagram y TikTok. Parece que, sin importar cuánto intenten mostrar su felicidad, la audiencia sigue sin comprarles la historia.

¿Será que ya se les acabó el guion o así es su relación en la vida real?