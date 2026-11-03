Gema Garoa y Ese Pérez se avientan una parodia de 'Amarte Duele' y quedó increíble

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Gema Garoa y Ese Pérez decidieron llevar su amistad más allá de La Casa de los Famosos y se lanzaron una parodia de la película Amarte Duele. Para celebrar Halloween, la actriz y el comediante publicaron fotografías en las que se caracterizan como Renata y Ulises, los personajes principales de la cinta de 2002 protagonizada por Martha Higareda y Luis Fernando Peña.

Fieles a su estilo, no se quedaron en la copia exacta y bautizaron sus versiones como Germata y Uliese. El proyecto, que titularon Mi sangre duele, es un video corto difundido en Instagram que mezcla escenas originales de la película dirigida por Fernando Sariñana con la interpretación de los famosos.

En el clip también aparecen Aldo Rendón y Karina Torres, quienes hacen la voz en off, demostrando que el grupo de amigos del reality sigue unido. Para cerrar con broche de oro, pusieron la canción Busca un problema de Natalia Lafourcade de fondo.

La creatividad les quedó tan bien que la red se llenó de gente pidiendo una versión más larga. Aunque Gema y Ese prometieron que sí habría una versión más larga, no aseguraron que se trate de un proyecto: todo parece ser un momento de diversión por Halloween.

Por ahora, los protagonistas originales de la película no han dicho nada sobre esta versión, pero el video ya es viral y tiene a todo el mundo riendo con la ocurrencia. Sinceramente, que alguien se tome el tiempo de parodiar un drama tan intenso como este es el tipo de contenido que necesitamos en el feed. ¿Se imaginan que sí se animen a hacer un cortometraje completo?