Mariana Ochoa viene con todo: nuevas canciones, regresos a la tele y el chisme con Aldo Rendón

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Mariana Ochoa no está para perder el tiempo y ya tiene la agenda llena. La artista confirmó que está enfocada en su música y que ya tiene grabado entre el 60 y 70% de su nuevo álbum, el cual tiene previsto lanzar entre enero y febrero. Para darle más peso al proyecto, reveló que se están cerrando colaboraciones muy importantes y que ya está trabajando en una canción con Capaz de la Sierra.

Además de este lanzamiento, Ochoa mencionó que ha estado platicando con Yair para escribir y grabar algo juntos, y que también tiene pláticas con Elas Medina para concretar una colaboración. La artista dejó claro que su prioridad es retomar la música a tope, pero que esto no significa que dejará de lado la actuación.

El regreso a las telenovelas

Mariana tiene muy claro que la música y la actuación no se pelean. Explicó que puede dedicar tres meses a un foro y aprovechar los fines de semana para dar conciertos mientras sigue sacando temas. Aunque admitió que no está al tanto de todas las producciones actuales, confesó que le encanta el trabajo de Rocío Concha y de Ortiz de Pinedo.

La actriz señaló que todavía tiene que sentarse a revisar qué proyectos hay disponibles y cuáles encajan con ella, ya que considera que no todas las historias son para cualquier persona. Sin embargo, mantiene la intención firme de regresar a las pantallas pronto.

Reconocimientos y el mundo de la música

Recientemente, la cantante asistió a dos eventos destacados. Uno de ellos fue la entrega de los Elliot, que dijo estuvo padrísimo. El otro fue una celebración dedicada a autores con trayectorias de más de 20 o 30 años de carrera, un evento donde este año el homenaje fue para Fato y el año anterior para Memo Méndez-Guiú.

En este encuentro, Mariana se sintió muy querida y reconocida por sus colegas. Contó que recibió felicitaciones de figuras como Pepe Aguilar, Emanuel y Capaz de la Sierra. Para ella fue muy significativo que artistas que la conocen desde que era niña, como Emanuel y Pepe Aguilar, le expresaran su cariño y reconocimiento a su trayectoria profesional.

El drama con Aldo Rendón

Entre tanta noticia positiva, surgió el tema de Aldo Rendón, quien salió de La Casa de los Famosos. Se había rumorado que Rendón le había pedido trabajo a Mariana, algo que ella aclaró con calma. Ochoa explicó que se vieron en el Gallifeld y que él la saludó muy bien, comentándole que le haría el styling para algo.

Mariana precisó que no fue una petición de empleo como tal, sino que era algo que ya habían acordado anteriormente. Confirmó que Aldo le escribió mencionando que tenía un par de eventos, pero que ella aún no le ha respondido. Aseguró que siempre cumple con su palabra, pero que la respuesta a esa pregunta sigue pendiente.

Sobre las declaraciones de Aldo, donde él mencionaba que Mariana disfrutara su triunfo mientras él disfrutaba el suyo, ella opinó que cada quien cosecha lo que siembra. Mariana comentó que Aldo se ha expuesto solo por la forma en que dice las cosas y a quién se las dice, sugiriendo que las críticas que recibe ahora son consecuencia de su propio comportamiento dentro de la casa.