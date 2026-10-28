Los posibles habitantes de La Casa de los Famosos 7

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La séptima edición de La Casa de los Famosos ya empieza a tomar forma y hay varios nombres que suenan fuerte para entrar al reality de Telemundo. Al parecer, la producción ya está platicando con Nievelis y Kelly Ríos, quienes vienen de Top Chef VIP 5. Por otro lado, el público puja por Miguel Arce.

En la mira de la cadena también están Matías Ochoa y Lorenzo Figueroa, exparticipantes de Exatlón Estados Unidos, aunque se sabe que las conversaciones siguen abiertas porque todavía no llegan a un acuerdo serio.

La producción quiere recuperar a la gente que quedó decepcionada con la edición pasada, así que están apostando por nombres que lo logren. Ha habido acercamientos con Julián Gil, Jennifer Colón y personalidades como Sheynnis Palacios.

La lista de posibles integrantes también incluye a Paco Pizaña, quien estuvo en Top Chef VIP 4, además de Samira Jalil, Aldo de Nigris, Ninel Conde y Paola Suárez. Los nombres se ven atractivos y balanceados, aunque algunos son mucho más polémicos que otros.

Para esta posible edición de 2027, se comenta que el caos que se vivió en la sexta temporada, la cual ganó Fabio Agostini, podría hacer que los famosos tengan miedo de repetir el mismo patrón. Por eso, existe la posibilidad de que esta temporada empiece mucho más contenida de lo normal.

Esto significaría que la séptima temporada podría parecerse a la tercera edición, que ganó Madison Anderson, o tener un arranque más lento y menos explosivo, parecido a lo que pasó en La Casa de los Famosos All-Stars.