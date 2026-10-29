Jessica Coch le saca jugo al set de Infinito Amor con un baile para Guillermo García Cantú
Jessica Coch sorprendió en redes sociales con un video grabado durante las grabaciones de la telenovela Infinito Amor que ya está dando vueltas en Instagram y TikTok. La actriz capturó el momento exacto en que decidió bailar el tema Bandido de Ana Bárbara justo frente a Guillermo García Cantú.
El momento ocurrió mientras el actor se encontraba alistándose para sus escenas y platicando con alguien de la producción. Coch se le acercó y comenzó a bailar. Como descripción de la grabación escribió: “Es que no nos hagas esto tan temprano”.
En el video, la actriz también hizo una broma sobre sus personajes en la historia, escribiendo que habían perdido a Celia. Por su parte, Guillermo García Cantú se limitó a reírse mientras veía las expresiones de su compañera de reparto.
Los seguidores del actor, acostumbrados a verlo en sus papeles de villano, aplaudieron la dinámica entre los dos artistas en redes sociales.