Jessica Coch le saca jugo al set de Infinito Amor con un baile para Guillermo García Cantú

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Jessica Coch sorprendió en redes sociales con un video grabado durante las grabaciones de la telenovela Infinito Amor que ya está dando vueltas en Instagram y TikTok. La actriz capturó el momento exacto en que decidió bailar el tema Bandido de Ana Bárbara justo frente a Guillermo García Cantú.

El momento ocurrió mientras el actor se encontraba alistándose para sus escenas y platicando con alguien de la producción. Coch se le acercó y comenzó a bailar. Como descripción de la grabación escribió: “Es que no nos hagas esto tan temprano”.

En el video, la actriz también hizo una broma sobre sus personajes en la historia, escribiendo que habían perdido a Celia. Por su parte, Guillermo García Cantú se limitó a reírse mientras veía las expresiones de su compañera de reparto.

Los seguidores del actor, acostumbrados a verlo en sus papeles de villano, aplaudieron la dinámica entre los dos artistas en redes sociales.