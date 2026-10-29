¿Memo Schutz en las telenovelas? El analista deportivo podría ser el nuevo villano de Juan Osorio

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Memo Schutz podría cambiar las canchas por los sets de grabación. El productor Juan Osorio reveló que tiene interés en que el analista deportivo haga casting para su nueva telenovela, y lo veía como un villano de melodrama, además de destacar el cambio físico que presumió dentro de La Casa de los Famosos México.

Al respecto, Schutz compartió con la prensa que se siente halagado de que una leyenda de las telenovelas haya pensado en él. Aunque admitió que no sabe por qué Osorio confía tanto en sus habilidades histriónicas, aseguró que ya se encuentra en ese proceso y que está más que listo para el reto.

El analista deportivo confía en el ojo clínico del productor y mencionó que no se cierra a la oportunidad, pues varios de sus colegas también han trabajado en producciones de este tipo.

Sobre la posibilidad de grabar escenas de besos, Memo respondió entre risas que, por ahora, cree que su papel estaría relacionado con el deporte, ya sea como comentarista o narrador. Sin embargo, aclaró que primero tendría que analizar el proyecto para tomar una decisión final.

Cuando le preguntaron si le gustaría compartir pantalla con Mariana Ochoa, la ganadora de La Casa de los Famosos México, Memo respondió que sería maravilloso e increíble si Juan Osorio así lo decidiera.

La verdad, verlo como villano suena a que nos daría un show increíble, aunque esperamos que no se olvide de los deportes. ¿Se imaginan el drama de Memo en horario estelar?