Angélica Rivera presume el detrás de cámaras de Mujeres Asesinas 4

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Angélica Rivera se puso modo fan de su propio trabajo y presumió en Instagram unas fotos inéditas del rodaje de la cuarta temporada de Mujeres Asesinas. En esta entrega, la actriz interpreta a Alba, una mujer atrapada en un matrimonio donde manda el marido y que terminará tomando decisiones que le cambiarán la vida para siempre. Suena intenso, ¿no?

Para darle vida a esta historia, Rivera trabajó junto a Alberto Estrella y Martín Altomar. La actriz no ocultó su emoción en redes sociales y contó que fue una experiencia increíble.

Si quieren ver el caos en acción, la temporada llega a ViX el 6 de noviembre. Pero para los que no aguantan la espera, el primer episodio ya se puede ver gratis en la plataforma. El plan es que salga un capítulo nuevo cada viernes, aunque los que pagan el plan Premium podrán devorarse los ocho episodios de una vez.

Angélica no es la única estrella en este proyecto. El elenco está completísimo con Livia Brito, Ana Brenda Contreras, Susana Zabaleta, Mayra Batalla, Iazua Larios, Karena Flores y Paulina Gaitán.

La verdad es que el casting está súper potente.