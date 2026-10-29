Felicia Mercado se lanza al platinado para su nueva villana en Todavía Te Amo

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Felicia Mercado dejó atrás su rubia cabellera para adoptar un tono platinado. La actriz contó que nunca la habían visto así y que es la única vez que se ha visto de esa manera.

Este nuevo look es para su personaje, Olivia, en la telenovela Todavía Te Amo, producida por Carlos Bardasano para TelevisaUnivision. Sobre su papel, Felicia describió a su personaje como divino, loco y medio bipolar, y aseguró que es lo máximo.

La actriz se siente feliz de integrarse a esta producción y prometió que interpretará a una villana distinta a las que ha hecho durante toda su trayectoria, viendo este papel como un reto muy bonito.

Todavía Te Amo se estrenará en los primeros meses de 2027. El elenco es un verdadero despliegue de estrellas, ya que contará con Scarlet Gruber, Brandon Peniche, Samadhi Zendejas, Susana González, Gabriel Soto, Azela Robinson, Alex Perea, Gonzalo Peña, Omar Germenos, Paola Toyos, Graco Sendel, Susana Elías González, Julia Urbini, María de Villa, Ale Müller, María Chacón y Ana de Villa.

Se ve que la producción viene pesada con tanto nombre en el reparto, pero lo que queremos ver es si ese platinado aguanta todo el drama de la villana. ¿Será que Olivia se vuelve la favorita de todos?