Julión Álvarez se pone en modo chavorruco y sorprende con un look muy diferente

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Julión Álvarez dejó a todos con el ojo cuadrado en redes sociales al presumir un estilo totalmente distinto al que acostumbra. El cantante de regional mexicano decidió jubilar, aunque sea por unas fotos, sus elementos más icónicos para lucir un look que ya tiene a todo el mundo platicando.

Todo ocurrió por una fiesta de disfraces. El intérprete de Te hubieras ido antes contó que para la ocasión se puso prendas y accesorios que le han regalado sus amigos y seguidores. Lo que más llamó la atención fue que apareció usando tenis en lugar de sus botas tradicionales y, lo más impactante, se dejó el sombrero en casa.

El toque final fue una cadena que pertenece a Eduin Caz, vocalista de Grupo Firme. Con su humor característico, Julión bromeó diciendo que se siente en modo chavorruco y confesó que la joya de Caz no fue un regalo, sino que se la prestó. Según el cantante, amaneció con ella después de una borrachera y hasta la fecha no se la regresa.

Sin embargo, no todos se tragaron el cuento del cambio de imagen. Mientras algunos fans se rieron de la situación y otros se sorprendieron por su nuevo peinado y ropa, un grupo de usuarios empezó a sospechar que las fotos no son reales. Se preguntan si las imágenes fueron creadas o modificadas con inteligencia artificial..

Julión no ha confirmado si se trata de un truco digital, pero dejó la puerta abierta a subir un video para despejar las dudas. Por ahora, el misterio sigue vivo y sus seguidores se quedan esperando la prueba definitiva para saber si realmente se atrevió con ese look o si solo nos quiso jugar una broma con la tecnología.

¿Ustedes creen que es real o que se pasó de lanza con el filtro de IA?