Angie Vázquez se nos casa: así fue la súper propuesta de matrimonio

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Angie Vázquez, la cantante que nos dejó impactados con su voz en Vázquez Sounds, ha anunciado que llegará al altar. La artista compartió la noticia con sus seguidores en redes sociales a través de varias fotografías donde presumió el anillo de compromiso. "Toda la vida juntos", escribió.

El futuro esposo de Angie es Diego Talamas, un hombre dedicado al sector financiero que, a diferencia de ella, prefiere mantener un perfil bajo y no suele publicar detalles de su vida privada. En las fotos del anuncio, se ve a la pareja abrazada y otra imagen captura el momento exacto en que Diego se arrodilló mientras ella se cubría el rostro, totalmente emocionada por la sorpresa.

La historia de amor ya llevaba casi cinco años de relación. El matrimonio siempre estuvo en sus planes, pues ella vive en Mexicali y su pareja en Chihuahua: Precisamente en la tierra de Diego fue donde ocurrió la propuesta. Angie se encuentra preparando un negocio en ese lugar, por lo que viajó para pasar diez días con la familia de su pareja.

Todos estaban enterados y haciendo cosas para el plan, según relató Angie. El fin de semana comenzó con la llegada de los padres de la cantante, por lo que el viernes cenaron todos juntos. El sábado, el plan inicial parecía ser visitar el local donde Angie planea su emprendimiento y después ir a comer, pero el destino terminó siendo una huerta que pertenece a la familia de Talamas.

La jornada empezó muy relajada y sin sospechas. Según contó la artista en TikTok, el sábado se sentía muy tranquilo y ella estaba a gusto en la huerta. Antes del momento clave, la pareja realizó varias actividades, incluyendo una sesión de carreras en unos carritos dentro de la propiedad, donde Angie terminó llena de lodo, y todo ocurrió de manera sorpresiva.

Más tarde, antes de ir a comer, la familia de Diego propuso escalar una montaña ubicada en la misma huerta. Aunque los hermanos de Talamas insistieron en subir hasta la cima, Angie prefirió quedarse en un punto intermedio. Mientras sus padres se quedaron abajo, ella y Diego subieron a una zona rocosa con vista a una nopalera.

Fue en ese escenario donde Diego se hincó frente a ella. Angie relató que entró en shock y no podía creer lo que estaba pasando, al punto que la impresión le impidió responderle de inmediato. Además, el momento tuvo un toque muy personal: la pareja tiene la broma interna de hablarse de usted, y Diego mantuvo ese estilo al preguntarle si usted se quería casar con él. Obviamente, la respuesta fue un sí acompañado de muchas lágrimas.

Después de la propuesta, el festejo comenzó con champaña entre ambas familias. Para Angie, fue el momento más feliz de su vida y confesó que quisiera repetirlo un millón de veces por lo bonito que estuvo. Pero las sorpresas no terminaron ahí, ya que ese mismo día hubo una celebración más grande con sus amigas más cercanas.

La cantante pensaba que no vería a sus amigas porque ellas le habían dicho que asistirían a una boda, pero resultó ser otra jugada de Diego, quien organizó todo el evento para sorprenderla una vez más. Para cerrar con broche de oro, Vázquez Sounds, el grupo que formó con sus hermanos Gustavo y Abelardo Vázquez Espinoza, alcanzó la fama con su cover de Rolling in the Deep que superó los 290 millones de reproducciones. En 2020, el trío anunció que dejaría de trabajar porque cada uno quería enfocarse en sus proyectos personales.

Sinceramente, que se haya quedado llena de lodo antes del anillo es la definición de un día perfecto. ¿Quién no quiere un novio que se la rife así con la organización?