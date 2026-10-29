Ernesto Chavana patea un dron en vivo y termina golpeando a una colaboradora

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El foro de Es Show se volvió un campo de batalla el pasado 27 de octubre. Ernesto Chavana, conductor del programa de Multimedios, perdió los estribos durante la transmisión en directo y pateó un dron que volaba a baja altura cerca de él. El problema es que el aparato no salió volando hacia cualquier lado, sino que fue directo al rostro de Isabella Rojas, modelo colombiana y colaboradora del espacio, provocándole una herida.

El impacto fue fuerte y el resto del elenco se mostró preocupado. Mientras los compañeros de elenco se apresuraron a auxiliar a la modelo para ayudarla a salir del estudio, Chavana se quedó en su lugar. No hubo disculpas inmediatas ni se acercó a ver si Isabella estaba bien; el conductor seguía molesto y, en lugar de reconocer el accidente, decidió culpar a la producción por lo ocurrido.

El caos en redes sociales

Como era de esperarse, el clip no tardó nada en hacerse viral en TikTok y X, donde el nombre de Ernesto Chavana se volvió tendencia. La gente no perdonó la actitud del conductor, especialmente el hecho de que se quedara parado mientras su compañera era atendida. De hecho, muchos usuarios en redes sociales ya le están sugiriendo a Isabella que no deje pasar esto y tome acciones legales contra él.

En medio del ruido digital, algunos espectadores se preguntaron si todo esto era un montaje o una dinámica dramatizada, ya que el programa es conocido por sus tensiones y estilo irreverente. Sin embargo, la mayoría de las críticas se centraron en la falta de seguridad dentro del foro y en la reacción fría de Chavana tras el golpe.

El arrepentimiento y la atención médica

Isabella Rojas tuvo que ser atendida por paramédicos tras el accidente, aunque afortunadamente regresó al estudio minutos después para informar que sus heridas eran leves. Fue hasta ese momento que Ernesto Chavana decidió ofrecer una disculpa pública, asegurando que se sentía muy apenado y avergonzado por lo que había hecho, además de hacer se responsable de los hechos.

Por su parte, la producción del programa confirmó que el conductor se hará cargo de los daños ocasionados a la joven colombiana.

Un historial de polémicas

Ernesto Chavana es una de las caras más conocidas de la televisión en Monterrey, con una trayectoria que empezó en 1988 en Multimedios Radio. Pasó casi 20 años cubriendo deportes, fue enviado especial a los mundiales de Francia 1998 y Alemania 2006, y lideró la sección deportiva de Telediario Nocturno hasta 2009. También condujo programas como Superclásico, Mitad y Mitad, Bailadísimo y Cantadísimo.

Sin embargo, no es la primera vez que Chavana termina en el ojo del huracán. En 2024, el conductor anunció su renuncia a Es Show en vivo después de una fuerte pelea con gente de la producción, aunque al final regresó al programa. Ese mismo año también tuvo que lidiar con rumores de infidelidad debido a un video que se filtró, aunque él negó todo públicamente.

En cuanto a la afectada, Isabella Rojas, conocida como la paisa en MTY, es una creadora de contenidos y modelo colombiana radicada en Monterrey que forma parte del elenco de Canal 6.