Melenie Carmona pone un alto a los chismes sobre su boda y el papá de su bebé

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Melenie Carmona expresó su molestia ante las filtraciones y especulaciones sobre su vida privada. Después de anunciar que está esperando a su primer bebé, la influencer expresó en sus redes sociales su desacuerdo con que los paparazzis y algunos medios difundan información que ella jamás ha confirmado públicamente.

La joven dejó muy claro que no hay ningún compromiso matrimonial. A través de sus historias, desmintió los rumores de que se vaya a casar antes de convertirse en madre y se quejó de que se enteró de su propio supuesto compromiso por los medios, cuestionando la urgencia que tienen algunos por mandarla al altar.

Para cerrar el tema, Melenie pidió a sus seguidores que no crean nada de lo que lean o escuchen si la información no sale directamente de su propia boca o de sus perfiles oficiales. Básicamente, si ella no lo dice, es puro cuento.

Otro punto que tiene muy molesta es la insistencia por revelar quién es la pareja sentimental y padre de su bebé. Aunque hace poco circularon imágenes que supuestamente mostraban al hombre, ella ha decidido mantener su relación lejos de los reflectores. Lo único que se sabe es que en abril de 2025 se reveló que vivía en unión libre con su novio.

Incluso el baby shower se volvió motivo de especulación. Como la decoración tuvo flores en tonos rosa, morado, amarillo, rojo y blanco, muchos asumieron que viene una niña en camino. De hecho, se llegó a decir que la bebé se llamaría Loreta, pero Melenie sigue sin confirmar estos detalles y pide discreción.

La verdad es que querer saber hasta el nombre del bebé antes de que nazca ya es demasiado. ¿Sera que los medios ya no tienen más que hacer?