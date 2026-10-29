Carmen Armendáriz ya tiene listo el elenco de su nueva novela

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Carmen Armendáriz ya puso en marcha su próxima producción para TelevisaUnivision. La telenovela se llama El Manantial y tiene programado su estreno para 2027.

Para arrancar con todo, la productora reunió hace unos días al elenco completo. El elenco compartirá cerca de siete meses de grabación con la productora. Además, Alejandra Barros adelantó que se irán a locaciones, algo que es marca registrada de Carmen y y Barros dijo que al elenco le encanta estar de locación.

Sobre la trama, Barros comentó que es una historia increíble y que, aunque mucha gente conoce un poco de ella, esta adaptación es totalmente nueva y nadie la conoce.

El reparto es bastante robusto. La historia contará con la actuación de Alejandra Barros, Juan Soler, Marcus Ornellas, Elizabeth Álvarez, Diego Klein y Mar Sordo.

Pero el equipo no se queda ahí, ya que el elenco también incluye a Anette Michel, Juan Carlos Barreto, Verónica Merchant, Andrés Baida, Mildred Feuchter, José Daniel Figueroa y Francisco Pizaña. Con tantas caras conocidas, el drama está más que asegurado.

¿Ustedes creen que esta versión de El Manantial sea un éxito o ya no pasan las adaptaciones de historias viejas?