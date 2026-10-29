Vanessa Huppenkothen y Majo Aguilar aterrizaron en Hoy

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Andrea Legarreta y Galilea Montijo empezaron el programa Hoy del 26 de octubre con una noticia que dejó a todos picados: revelaron a los invitados que tendrían esa mañana.

La primera sorpresa fue Vanessa Huppenkothen. Andrea Legarreta contó muy emocionada que la modelo y presentadora era la persona detrás del personaje de Tiburcio en ¿Quién es la Máscara?

Pero la fiesta no se quedó ahí. Galilea Montijo soltó que Majo Aguilar también los visitaría ese 26 de octubre y que vendría a cantar en vivo. Según Galilea, a Vanessa la acababan de ver en el noticiero y Majo se venía corriendo para el foro.

Arath de la Torre no perdió la oportunidad de bromear y comentó que esperaba que las manifestaciones no detuvieran a Majo. El conductor mencionó que la artista les contaría sobre sus caprichos y una colaboración.