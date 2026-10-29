Hugo Sánchez y su triángulo amoroso: la historia de telenovela antes de la fama

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Hugo Sánchez es recordado como el mejor delantero en la historia de México, pero mucho antes de sus chilenas y su éxito en Europa, vivió un romance juvenil que parece sacado de un guion de los 70. Todo empezó con Emma Portugal, la hija de Alfonso Portugal, quien era el entrenador de Hugo.

La relación comenzó con detalles muy cotidianos; el entrenador llevaba a Hugo a su casa para comer asado, mientras Emma y sus hermanas se encargaban de calentar las tortillas. Durante casi cinco años hubo coqueteos entre Hugo y Emma, aunque en ese tiempo nunca llegaron a formalizar un noviazgo.

El drama subió de nivel cuando Alfonso Portugal ganó una beca de Cruz Azul para prepararse como director técnico en Inglaterra. Hugo, ya prendado de Emma, le llamaba constantemente desde México, sin saber que ella ya tenía novio en ese momento.

Cuando los Portugal regresaron de Inglaterra, la situación se volvió digna de telenovela. A pesar de que Emma decidió quedarse con su novio en aquel triángulo amoroso, Hugo no se rindió. Incluso cuando se mudó a España para jugar con el Atlético de Madrid, mantuvo la insistencia y le llamaba cada semana.

El amor tuvo que esperar un año más debido a que Emma tenía apenas 17 años. Finalmente, la pareja se casó y tuvo dos hijos, Horacio y Hanna. El matrimonio duró hasta 1990, año en que iniciaron los trámites de divorcio, firmando el documento un año después.

Por otro lado, Pumas de la UNAM compartió un video donde recuerdan los inicios del futbolista y su elasticidad para anotar goles imposibles. Sobre su capacidad física, Hugo Sánchez Márquez suele explicar que se debe a que fue gimnasta.