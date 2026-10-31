Manelyk pone en su lugar a Pablo Montero en La Granja VIP por 'pelusear' al Tío Pepe

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El ambiente en La Granja VIP se puso tenso el 28 de octubre durante la asamblea para conocer a los nominados de la semana. Manelyk González nominó a Pablo Montero y explicó que la razón fue que, según ella, le faltó el respeto al Tío Pepe, quien es la autoridad en la granja.

Pablo Montero, quien es un reconocido cantante, compositor y actor mexicano, se encontró cara a cara con la influencer en una discusión donde el respeto fue el tema central. Manelyk fue clara al decirle que en el reality todos son iguales, sin importar la trayectoria profesional, los logros personales o el tamaño del rancho que el artista pueda tener en su vida privada.

Una lección de respeto

La influencer enfatizó que, aunque Pablo Montero sea un experto en el manejo de ranchos y caballos, eso no lo exime de seguir las instrucciones del encargado de La Granja VIP. Manelyk le reclamó que es contradictorio exigir respeto a los demás, como ocurrió cuando el cantante le pidió a Kuno que hablara bien, mientras que él mismo no se comporta de la misma manera con el Tío Pepe.

Según la versión de Manelyk, el cantante no solo menospreció al encargado, sino que llegó a cuestionar quién era él, asegurando que el Tío Pepe solo tiene una granjita. Además, señaló que Montero dijo que él era Pablo Montero y que estaba muy mal la calificación que le habían dado a él y a su equipo, y aseguró que con eso lo peluseó y lo pendejeó.

El contraataque de Pablo Montero

Por su parte, el cantante no se quedó callado y reaccionó acusando a Manelyk de mentir e inventar cosas. Pablo Montero negó haber dicho que él era Pablo Montero. Aseguró que solo dijo que sabe de caballos y de rancho y que estaba mal calificado porque nunca se levantó tarde.

La pelea subió de tono cuando Manelyk insistió en que sí hubo una falta de respeto. Ante esto, el cantante afirmó que el Tío Pepe le había comentado que la influencer lo acusaba simplemente porque él se despertaba temprano, y Manelyk respondió: "que pase el Tío Pepe". El cierre del conflicto fue tajante: la influencer solo le pidió al cantante que respetara.

El apoyo familiar y la opinión de los críticos

En la gala estuvo presente Abraham González, hermano de Manelyk, quien aprovechó la pregunta de la presentadora Kristal Silva para defender a su hermana. Abraham fue directo al señalar que el cantante sí arremetió contra la autoridad del rancho y calificó la actitud de Pablo Montero como un pecado de soberbia.

Kristal Silva recordó que en la primera temporada de La Granja VIP Jawy Méndez le faltó el respeto al Tío Pepe, y pidió a los críticos su opinión tras lo expuesto por Manelyk.

Flor Rubio opinó que el público suele castigar este tipo de conductas, especialmente cuando la persona no acepta su falta. Por otro lado, Linet Puente consideró que el cantante efectivamente denostó al Tío Pepe. Finalmente, Rey Grupero resaltó que el encargado no es solo una figura de autoridad en el show, sino que es una persona muy querida por todos en el reality.

La lista final de nominados para esta semana quedó integrada por Julio Camejo, Kevyn Contreras El Bicolor, Natalia Alcocer, Niurka Marcos, Pablo Montero y Rafael Mercadante.