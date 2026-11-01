¡Conciertos gratis! Allison, Silverio y Los Pericos llegan al Festival Las Cuatro Casas

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Si no tienen plan para mañana 1 de noviembre, ya saben a dónde ir. El Festival Internacional Las Cuatro Casas regresa con una segunda edición gratuita en la Unidad Cuauhtémoc de Naucalpan de Juárez, y el cartel se ve increíble.

Para los que aman el ruido del bueno, se confirma la presencia de Allison, Silverio y Los Pericos, además de otras bandas que completan un total de 16 artistas en escena. Es la oportunidad perfecta para armar la pachanga sin gastar un peso en boletos, aunque conviene llegar temprano para alcanzar buen lugar .

El evento no se queda solo en la música. El Colectivo Clan•destino se une al festejo con una galería de ilustración, talleres y un Custom Show para quienes quieran sacar su lado creativo en un ambiente familiar.

Este festival nació en 2025 por iniciativa del gobierno de Naucalpan para fortalecer la cultura comunitaria y rescatar los espacios públicos durante las celebraciones de Día de Muertos. En su primera edición, el Parque Naucalli recibió a más de 50 mil asistentes que disfrutaron de grupos como Los Caligaris, Gondwana, Liran’ Roll, Los Estrambóticos, Sekta Core, Nana Pancha y Rebel Cats.

La entrada es libre para todo el público general. Lo ideal es checar las redes sociales del gobierno de Naucalpan para enterarse de los horarios de apertura y cualquier actualización de último momento.