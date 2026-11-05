Alex Lora prepara colaboraciones con Santa Fe Klan y otros artistas

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Alex Lora sorprendió a todos al revelar que está trabajando en una canción con el rapero Santa Fe Klan. El músico de 73 años soltó la noticia durante una rueda de prensa en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), donde dejó claro que el rock and roll no es el único género que quiere tocar.

Pero la lista de invitados no termina ahí. Lora confesó que también tiene colaboraciones con artistas pop como Mijares y Aleks Syntek, además de artistas del regional mexicano como La Banda el Limón y La Banda Maguey. El rockero mencionó que también trabajó con Laureano Brizuela, la Sonora Dinamita y la Mariachi Vargas de Tecalitlán.

Sobre su postura frente a los ritmos urbanos, Lora dijo que no está en contra del reguetón. Para él, todos los estilos musicales son válidos siempre y cuando sirvan para comunicar el sentir de las personas, pues considera que toda la música es bonita.

Aunque soltó todos estos nombres que nos dejaron con la boca abierta, el músico no reveló si estas canciones forman parte de un disco de duetos. De hecho, hasta el momento no se ha publicado ninguna de las canciones que mencionó.

Sinceramente, ver a Alex Lora en una rola con Santa Fe Klan es el crossover que nadie pidió pero que probablemente todos necesitamos para despertar. ¿Se imaginan el choque de generaciones en una sola pista?