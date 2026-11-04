Dolli Irigoyen puso orden en MasterChef Celebrity: no es gimnasio, es cocina

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El 2 de noviembre, la cocina de MasterChef Celebrity se puso tensa. Dolli Irigoyen, quien ocupó el lugar de Germán Martitegui, no tuvo piedad con la actitud y la imagen de algunos de los participantes. Acompañada por Damián Betular y Maru Botana, la chef dejó claro que en su cocina los estándares no bajan, y que el profesionalismo culinario es lo único que importa, incluso cuando se trata de cómo se visten los concursantes.

Dolli Irigoyen es una chef reconocida por su paladar exigente y un carácter firme, formada bajo la disciplina del gastrónomo francés Paul Bocuse. Esta formación se notó en la gala, donde se encargó de dar una cátedra sobre lo que significa trabajar en un entorno gastronómico real, alejando el programa de cualquier idea de pasarela o exhibicionismo.

Músculos fuera de la cocina

Todo empezó con Wanda Nara, quien inicialmente tomó con mucha ligereza el hecho de que Pablo Migliore, Mike Amigorena y Diego Ramos habían llegado con una vestimenta bastante cuestionable. Los tres decidieron usar ropa que resaltara sus músculos, lo que al principio generó risas y complicidad entre el resto del grupo. Sin embargo, el ambiente cambió drásticamente cuando Dolli Irigoyen entró en escena.

La chef calificó el look de los tres como horrible y fue contundente al decir que no era necesario venir a lucir los músculos al programa. Les recordó que el set no es un gimnasio ni una demostración de fuerza, y los instó a que vinieran a cocinar como cocineros, marcando una línea muy clara entre el entretenimiento y la disciplina del oficio.

El caos del vestuario y las reglas

No todos supieron manejar el regaño de la chef. La periodista China Ansa intentó defender la elección de vestuario argumentando que las normas no se aplican igual para hombres y mujeres, justificando que ella tenía los brazos descubiertos. Pero este intento de suavizar la situación no funcionó con Dolli, quien basándose en sus décadas de experiencia, mantuvo su postura sobre la seguridad y la tradición gastronómica.

Por otro lado, Sebastián Presta fue el único que logró romper la tensión con humor. El comediante aprovechó el momento para presumir que él sí había venido vestido correctamente, diciendo que llegó tapado hasta abajo como corresponde un cocinero. Esta salida rápida le ganó la aprobación de Irigoyen y algunas risas de sus compañeros, logrando descomprimir la incomodidad del momento.

Seguridad antes que estilo

Más allá del regaño por la estética, Dolli Irigoyen explicó que hay razones técnicas y de seguridad detrás de sus exigencias. Detalló que prendas como las musculosas y las sandalias no son solo inapropiadas para la imagen de un profesional, sino que son potencialmente peligrosas dentro de una cocina profesional.

Con esta lección, la chef recordó a los discípulos y a la audiencia que, aunque el programa proporcione entretenimiento y bromas, la seguridad y los estándares elevados son la base infranqueable de cualquier desafío culinario. Al final, la presencia de Irigoyen aportó una dosis de realidad sobre lo que implica cocinar en serio.