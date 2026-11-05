El Soyate: el rancho en Zacatecas que es el corazón de la dinastía Aguilar

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El Soyate es el rancho en Zacatecas que Antonio Aguilar impulsó durante los años cincuenta para construir una vida junto a Flor Silvestre. Ubicada en Tayahua, municipio de Villanueva, la propiedad es el patrimonio de una de las parejas más icónicas del espectáculo nacional y el centro de la dinastía Aguilar.

Este lugar tiene un peso sentimental enorme, ya que fue ahí donde Antonio Aguilar y Flor Silvestre se casaron el 29 de octubre de 1959. El entorno rural refleja las raíces del Charro de México y su pasión por los caballos y la cultura ranchera.

La arquitectura de la propiedad mantiene el estilo tradicional mexicano, con patios, corredores y espacios abiertos. Entre sus instalaciones destacan los establos y caballerizas, además de una capilla familiar y áreas de acondicionamiento físico. Más que una residencia, el rancho funciona como un sitio de convivencia donde varias generaciones de la familia han preservado sus costumbres.

Pepe Aguilar expresó en 2025 su deseo de que El Soyate se transforme en un museo tras su fallecimiento. El cantante explicó que el lugar es especial porque ahí descansan sus padres y busca que las nuevas generaciones conozcan la historia de estos dos artistas de la música popular mexicana.