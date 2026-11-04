Nicolas Cage dice estar "sin hogar" tras un socavón gigante en Malibú

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Nicolas Cage sorprendió a todos al revelar que actualmente no tiene un hogar fijo. El actor de Ghost Rider explicó que un enorme socavón afectó su mansión en Malibú, California, en septiembre, y ahora vive en hoteles.

Cage lo dijo el sábado pasado durante la Comic Con de Los Ángeles. Al preguntarle cómo pasaría el Halloween, el actor de 62 años contó que, debido a los problemas con su propiedad, ha estado viviendo en hoteles. Dijo que por eso no tiene a los niños que suelen ir a pedir dulces y con los que le habría gustado disfrutar esa noche.

A pesar del drama inmobiliario, Cage dijo que llevaría a su hija August, de cuatro años, a pedir dulces en Santa Mónica y que cerraría la noche viendo la película El resplandor.

El caos en la zona

El problema empezó en septiembre, cuando apareció un agujero gigante justo frente a la entrada del garaje de su mansión, la cual tiene un valor de 10.5 millones de dólares. El desastre fue provocado por las fuertes lluvias y una grave erosión costera.

Las imágenes aéreas del lugar son una pesadilla: el socavón dejó al descubierto restos de concreto, estructuras metálicas de una cerca y hasta un baño portátil. Pero Cage no fue el único afectado; sus vecinos también tuvieron que ser evacuados por el peligro.

La situación estuvo tan fea que siete casas fueron declaradas totalmente inhabitables. Otras 24 viviendas recibieron una etiqueta roja porque ya no tenían un acceso vehicular seguro. Al final, la ciudad de Malibú confirmó que 31 propiedades fueron declaradas inseguras, ya que ni los bomberos ni los servicios de emergencia médica podían llegar a ellas.

Imagínate tener una mansión de millones de dólares y que el terreno simplemente decida desaparecer. De verdad que a Nicolas Cage le pasan las cosas más raras del mundo.