Mariana Echeverría llega a ‘Sale el Sol’ y no a todos les cae bien

Entretenimiento

Mariana Echeverría sorprendió a todos este viernes 6 de noviembre al aparecer en la pantalla de ‘Sale el Sol’. Aunque ya había estado antes como invitada, esta vez se sintió diferente: se movió por la sección de medicina, entró a la cocina y participó en los juegos de ‘A ojo de buen cubero’ como si ya fuera parte oficial del elenco.

La llegada de Mariana ocurre en un momento súper movido para Imagen TV. En los últimos dos meses, el programa matutino ha perdido a tres presentadores. Además, las bajas más comentadas en la televisora incluyen a Lalo Carrillo, quien veía los espectáculos en ‘De Pisa y Corre’ con Paola Rojas, y a Addis Tuñón, quien trabajaba en ‘De Primera Mano’ junto a Gustavo Adolfo Infante.

Durante la emisión, Mauricio Mancera hasta bromeó diciendo que un admirador de Gaby Ramírez ahora ya estaba elogiando a Mariana. La exhabitante de ‘La Casa de los Famosos’ bromeó y jugó con los conductores, pero el público no tuvo la misma vibra. En redes sociales, los seguidores del programa le dejaron claro a ‘Sale el Sol’ que no les gustó para nada ver a Echeverría en la pantalla.