Guerra en el doblaje: fans exigen cambios en Wildwood por usar influencers

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Se armó el lío con el estreno de Wildwood: El bosque salvaje. Esta vez la bronca no es por la inteligencia artificial, sino porque LAIKA Studios decidió darle las voces protagonistas a figuras conocidas y no a actores de doblaje profesionales. El descontento llegó a Change.org, donde una usuaria pidió un nuevo doblaje en español latino.

El descontento va directo contra el trabajo de Macarena García, Natalia Téllez y Javier Ibarreche. Según la petición, algunas voces no logran transmitir las emociones necesarias y consideran que una película que tomó 16 años de producción merece intérpretes especializados.

Javier Ibarreche, quien le da voz a Brendan, el Rey Bandido, ya dio la cara en una entrevista con la creadora de contenido Mili. Admitió que su alcance en redes sociales probablemente influyó en que lo eligieran y reconoció que, si fuera únicamente actor de doblaje, quizá no habría obtenido el papel. Aun así, defiende su preparación actoral y su formación reciente en doblaje, diciendo que prefiere que el trabajo hable por sí solo y que el público es quien debe juzgar.

No es la primera vez que Ibarreche queda en medio de este fuego cruzado. En 2023, cuando Sony anunció influencers para el doblaje de Spider-Man: Cruzando el multiverso, él comentó que entendía el enojo de los profesionales del área, aunque pidió esperar al resultado final antes de criticar.

Para los fans de la animación en México, el número de seguidores no compensa el talento de décadas de experiencia.