María León y su Era de Villana: así es como planea poner límites en su música

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María León ha decidido dejar de pelear contra los titulares polémicos y las etiquetas negativas para apropiarse de ellas. La artista ha bautizado esta nueva etapa de su carrera como la Era de Villana, un concepto que nace de su decisión de poner límites y dejar de permitir que otros ejerzan control sobre su vida y su trabajo.

Para María, ser la villana en la historia de los demás es, en realidad, el resultado de haber aprendido a reconocer su propio valor. Explica que esta etiqueta surge cuando una mujer decide decir que no, deja de dar explicaciones por existir o simplemente no permite que la manipulen. Según la cantante, apropiarse de esa villanía es una forma de ser justa con las versiones anteriores de sí misma que no sabían defenderse, permitiéndole evolucionar hacia alguien que dice lo que piensa sin miedo.

Este proceso de empoderamiento es el eje central de su sencillo Villana, donde mezcla la libertad con un mensaje de fuerza para quienes la escuchan. La artista reconoce que el mundo del entretenimiento la ha expuesto a muchas críticas, pero sostiene que, aunque no puede controlar lo que la gente cree, sí tiene el control total sobre el discurso que ella quiere proyectar. Para ella, la música es la herramienta ideal para contar su propia historia con libertad.

El camino hacia esta Era de Villana tiene un antecedente clave en su salida de la agrupación pop Playa Limbo en 2016. María recuerda que en ese momento empezó a ser vista como alguien incómoda porque decidió poner un alto y dejar de regalar sus regalías. Además, tomó la determinación de escribir sus propias canciones y defenderlas, rechazando que otras personas redactaran sus letras, ya que considera que lo que tiene que decir es importante y es parte de su identidad desde que tiene seis años.

Aunque en aquel entonces no tenía planeado lanzarse como solista, hoy ve el cierre de su ciclo con la banda como un acierto total. Admite que tomar decisiones que incomodan a los demás puede generar problemas, pero asegura que se siente orgullosa de haberlo hecho por un sentido de justicia. Para ella, la amabilidad y la educación no están peleadas con la justicia, aunque reconoce que a veces es necesario ser estridente o catártica para lograr que se respete su postura.

Este nuevo enfoque no solo es personal, sino que busca servir de apoyo para otros. María menciona que entiende que existen los años de experiencia y las tablas en la industria, pero deja claro que el acoso, el abuso y la manipulación no son cosas por las que nadie debería pasar. Por ello, se siente responsable de usar su música para generar un precedente sobre lo que no debe suceder y acompañar a las nuevas generaciones para que no vivan situaciones de peligro.

En cuanto a lo que viene, María León prepara un álbum donde canalizará sus emociones y aclarará la información que se ha manejado durante años sobre su carrera y su vida sentimental. La cantante menciona que el disco servirá como un filtro para saber quién quiere estar realmente a su alrededor y quién no. Este material discográfico llegará a los oyentes en el primer trimestre del próximo año.

Quienes asistan al show en el Teatro Metropólitan este 12 de noviembre tendrán una primicia del disco.

¿Y ustedes? ¿También se han vuelto la villana de alguien por fin decir que no?