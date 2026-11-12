Karol G llega al Estadio GNP Seguros: lo que sabemos del show

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Karol G se presenta en el Estadio GNP Seguros el viernes 13, sábado 14 y domingo 15 de noviembre. Las tres fechas están totalmente llenas, así que prepárense para el caos vial en la zona oriente de la Ciudad de México y sigan las indicaciones de las autoridades para no perderse nada.

Las puertas abren al público a las 5:00 pm y el show arranca a las 9:00 pm en cualquiera de los tres días, para que la gente llegue con tiempo y se eviten retrasos.

Aunque no es oficial, se dice que la colombiana interpretará 35 canciones divididas en seis bloques. Lo mejor de todo es que en uno de esos segmentos estará acompañada por Becky G, así que el nivel de energía va a estar por las nubes.

Si no tienes boleto, solo queda envidiar desde lejos porque el Estadio GNP Seguros estará a reventar. ¿Cuál canción creen que no puede faltar en el playlist?