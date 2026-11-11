Maxton Hall regresa para su temporada final: así llega el cierre de Ruby y James

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Ya hay fecha para regresar al Colegio Maxton Hall. El 9 de diciembre de 2026 llega la tercera y última temporada de Maxton Hall – Un Mundo Entre Nosotros a Prime Video, prometiendo un cierre emotivo para la historia de amor entre Ruby y James.

La temporada final consta de seis capítulos. Los primeros dos episodios estarán disponibles el 9 de diciembre en más de 240 países y territorios. Después de eso, la plataforma estrenará dos episodios nuevos cada semana, llegando al gran final de la serie el 23 de diciembre.

En esta etapa, la trama se pone densa: Ruby es suspendida del colegio, lo que pone en riesgo su sueño de estudiar en Oxford. Sin embargo, ella no piensa rendirse y, con el apoyo de James, intentará demostrar su inocencia. Mientras buscan la verdad, el riesgo de que todo se derrumbe aumenta, poniendo a prueba sus amistades y sacando a la luz secretos inesperados. Básicamente, tendrán que decidir si el amor es suficiente para salvarlos.

En la parte técnica, Martin Schreier vuelve como director. El equipo de guionistas principales para esta entrega lo integran Sandra Stöckmann y Ceylan Yildirim, junto con Catharina Junk, Marlene Melchior y Aylin Kockler. La producción ejecutiva está a cargo de Ceylan Yildirim, Markus Brunnemann y Eike Adler, con Valentin Debler como productor. El proyecto contó además con el apoyo del German Motion Picture Fund (GMPF).

Se trata de la temporada final de un fenómeno mundial. ¿Creen que Ruby logre llegar a Oxford o el drama la va a detener?