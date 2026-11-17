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Luis Mexía alcanzó uno de los puntos más altos de su trayectoria profesional al ganar su primer Latin GRAMMY®. El cantautor y compositor mexicano se llevó el premio en la categoría de Mejor Canción Regional Mexicana por el tema No Capea, el cual es interpretado por Xavi y Grupo Frontera. La premiación tuvo lugar durante la 27.ª Entrega Anual de los Latin GRAMMY® en Las Vegas.

Este reconocimiento es un hito para el artista originario de Los Mochis, Sinaloa. El premio llega en un momento clave, ya que apenas días antes de la ceremonia anunció su incorporación a Socios Music. Este sello discográfico fue cofundado por el cantante Carín León y el ejecutivo musical Jorge Juárez. Con esta unión, Mexía comienza una etapa donde buscará expandir su música a nivel internacional y fortalecer su faceta como intérprete.

El equipo detrás de No Capea

El reconocimiento al talento de Mexía llega por su labor como uno de los compositores de No Capea. En la creación de esta canción, compartió los créditos de autoría con un equipo formado por Edgar Barrera, Iván Gámez, Fabio Iván Gutiérrez Ramírez, Joshua Xavier Gutiérrez y Adelaido “Payo” Solís III.

Mexía se ha posicionado como una de las plumas más importantes de la nueva generación de compositores dentro del género regional. Su capacidad de escribir éxitos ha permitido que sus letras sean interpretadas por figuras como Carín León en temas como No Es Por Acá, Lado Frágil y La Morrita, esta última junto a Xavi. También escribió Me Está Doliendo, canción interpretada por Alejandro Fernández.

Además, participó como compositor de Desde Que Te Tengo, interpretada por Carín León, tema que obtuvo una nominación a Grabación del Año en esta edición de los Latin GRAMMY®.

Impulso como solista y cifras de éxito

La alianza con Socios Music es una apuesta directa por el artista, quien ha logrado conectar con la gente tanto escribiendo para otros como usando su propia voz. El objetivo de este movimiento es llevar su propuesta musical a nuevos mercados y consolidar su posición como solista.

Antes de este premio, su trayectoria ya había sido validada en los BMI Awards. En 2024 recibió distinciones por las composiciones No Es Por Acá y Calidad. Esta última canción, que interpretó junto a Grupo Firme, se convirtió en uno de sus mayores logros como solista. Según cifras compartidas por Socios Music, el tema ya superó las 548 millones de reproducciones en Spotify.

Como cantante, Luis Mexía tiene un camino recorrido con varios lanzamientos discográficos. Debutó en 2021 con el álbum Las Ganas Me Sobran y continuó su camino con Haciendo Lo Mío en 2022. Más recientemente lanzó Aquí Hay Pa Todos en 2024 y Con Las Que Me Dan Sed en 2025.

El impacto de su proyecto artístico se refleja en las plataformas digitales. De acuerdo con los datos difundidos por su sello, Mexía supera los 6 millones de reproducciones mensuales en Spotify y acumula más de 50.5 millones de visualizaciones en YouTube.

Con el Latin GRAMMY® en mano y el respaldo de Socios Music, Mexía deja de ser solo el compositor detrás de los hits para reafirmarse como un artista con identidad propia. El reconocimiento reafirma la fuerza del talento mexicano.

La neta es que Luis Mexía ya tiene el premio y el sello, ahora solo queda ver cuántos hits más nos va a regalar este año.