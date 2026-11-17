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Vanessa Fernández Balboa, madre de Fátima Bosch, Miss Universo 2025, habló sobre las calumnias que sufrió su familia después de la coronación y cómo ha sido el proceso para lidiar con ello.

\En un video, contó que durante un retiro espiritual católico enfocado en el perdón vivió un quiebre emocional. Al reconocer que cargaba con resentimientos por los ataques infundados hacia sus seres queridos, comenzó a procesar la situación.

\Fernández Balboa explicó que al principio le costó aceptar el consejo de un sacerdote, quien le pidió disculpar a las personas que usaron micrófonos y espacios informativos para difundir mentiras. Comentó que, como ser humano, quería que a esas personas les llegara su karma por decir tantas falsedades, pero que el sacerdote le señaló que no debía permitir que esos sentimientos negativos entraran en su corazón, pues ni ella ni su familia o su hija son así.

\El sacerdote también le sugirió orar por esas personas para que conocieran a Dios, argumentando que es evidente que no lo tienen en sus vidas.

\La madre de la reina de belleza reflexionó sobre el impacto de la desinformación en el entorno digital y el uso responsable de la palabra. Cuestionó qué podría ser peor que el hecho de ser una persona capaz de mentir, calumniar e inventar narrativas para dañar a otros.

\Aseguró que confía en los planes de Dios y que entiende que todo esto sucedió por un propósito mayor y una misión importante que Fátima tenía encomendada.

\Además, aprovechó el espacio para agradecer a quienes defendieron a su hija escribiendo comentarios positivos, haciendo videos o aclarando la situación a través de ediciones.

\Fernández Balboa mencionó que nunca había publicado un video de este tipo, pero decidió usar sus redes sociales para difundir una reflexión sobre la verdad y la responsabilidad al usar las plataformas digitales.

\Sinceramente, qué fuerte que tengan que pasar por esto después de ganar una corona. Ojalá que la reflexión llegue a quienes se dedican a inventar chismes.