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Rey Mysterio estará al frente del equipo que representará a México en Survivor Series: WarGames 2026. El enfrentamiento se llevará a cabo el sábado 28 de noviembre en el Daikin Park de Houston, que es la casa de los Astros de las Grandes Ligas. En esta ocasión, la WWE ha decidido rescatar el combate tradicional de eliminación por equipos, un formato que ha sido parte de la identidad del evento desde que comenzó en 1987.

Este combate consiste en enfrentar a dos grupos de cinco luchadores cada uno. Los integrantes pueden quedar eliminados mediante una cuenta de tres, rendición, descalificación o si quedan fuera del ring. El bando que logre eliminar a todos sus rivales se corona como el ganador. Aunque desde 2022 el elemento central de la función es el formato WarGames, que utiliza dos cuadriláteros y una estructura metálica con entradas progresivas, para 2026 la empresa combinará ambos estilos, manteniendo las luchas WarGames masculina y femenina pero regresando a la eliminación tradicional para este choque de identidades.

El armado de los equipos

La selección mexicana ya tiene confirmados a tres de sus cinco integrantes: Rey Mysterio como capitán, junto a Penta y Rey Fénix. La unión de los hermanos, conocidos como los Lucha Brothers, es uno de los puntos más fuertes del equipo, ya que combinan velocidad y movimientos aéreos basados en la tradición de la lucha libre mexicana. Penta se unió al grupo el 9 de noviembre durante Raw, tras aceptar la invitación de Mysterio, mientras que Fénix fue presentado por el capitán cuatro días más tarde en SmackDown, en un segmento donde también estuvieron presentes Cody Rhodes y CM Punk.

Fénix dejó claro que competirá por su familia, por su país y por el amor a la lucha libre. Por ahora, quedan dos lugares vacíos en el equipo de México. Del lado de Estados Unidos, el equipo está encabezado por Cody Rhodes y ya cuenta con CM Punk y Je’Von Evans, por lo que ellos también tienen dos espacios pendientes por anunciar. Estos nombres restantes podrían cambiar el equilibrio del combate y generar nuevas historias en las próximas semanas.

El peso de Rey Mysterio y la sede

La elección de Mysterio como capitán tiene un sentido narrativo profundo. Aunque nació en Chula Vista, California, creció en Tijuana y tiene raíces familiares mexicanas, siendo influenciado desde el inicio por su tío, Rey Misterio. Su carrera comenzó en México en 1989 cuando era adolescente, y su estilo aéreo lo llevó a niveles internacionales hasta que llegó a WWE en 2002. Al ser un producto de la tradición mexicana consolidado en el espectáculo estadounidense, Mysterio no representa una identidad ajena, sino que encarna la conexión entre ambos mercados.

El hecho de que el evento se realice en Houston añade un contexto relevante. Según datos del Censo de Estados Unidos, el 44.2% de los habitantes de esa ciudad se identifica como hispano o latino. Esta fuerte presencia cultural hace que la sede sea ideal para una rivalidad que reúne a figuras del pancracio mexicano y estadounidense, permitiendo que Mysterio, Penta y Fénix se presenten ante un público que conoce y valora la tradición de la lucha libre.

Sobre el evento y los protagonistas

Survivor Series: WarGames es uno de los cinco eventos más importantes de la WWE, siendo el segundo más antiguo detrás de WrestleMania. Se celebra anualmente en noviembre.

Rey Mysterio, cuyo nombre real es Óscar Gutiérrez Rubio, es un luchador estadounidense reconocido globalmente por su máscara y estilo de lucha libre. A pesar de su estatura, ha tenido éxito en categorías de peso medio y pesado, además de competencias en parejas.

La rivalidad de esta edición no se basa en las marcas Raw y SmackDown, sino en la identidad nacional, convirtiendo el combate en un duelo de trayectorias y conexiones culturales entre México y Estados Unidos. ¿Quiénes creen que serán los dos luchadores que completen el equipo mexicano para darle la victoria a Mysterio?